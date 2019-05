Uno squillo da Huawei Mate 10 Lite con l’aggiornamento B342 | rimandata EMUI 9

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Giungono segnalazioni importanti e incoraggianti questo sabato per chi dispone di un10. A quanto pare, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di maggio per lo smartphone lanciato sul mercato mercato a fine 2017. Non si tratta ancora di9, lo dico subito, nonostante nei mesi scorsi lo stesso colosso cinese abbia fatto sapere che il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati a fare questo step in futuro. Vi ricordo che, a tal proposito, non abbiamo ancora date ufficiali o ufficiose da condividere coi nostri lettori.Resta il fatto che, al netto delle problematiche emerse nei giorni scorsi con Google e più in generale con gli Stati Uniti, quanto trapelato oggi 25 maggio sia quantomeno incoraggiante per chi ha deciso di puntare su un10. L'aggiornamento in questione dà continuità rispetto a quanto ...

