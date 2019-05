Milano | cantiere metropolitana M4 apre ai cittadini Le immagini dall’open day della

Due operai sono morti in un incidente avvenuto in un cantiere a Pieve Emanuele - in provincia di Milano : Due operai sono morti in un incidente avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina in un cantiere di Pieve Emanuele, comune della provincia di Milano. I due operai, due italiani di 55 e 47 anni, stavano sistemando delle paratie divisorie