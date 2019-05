Mercatone Uno fallita | 55 negozi chiusi nella notte Nessun avviso ai 1 800 lavoratori

Mercatone Uno - dichiarato il fallimento | I sindacati "I 1.800 dipendenti avvisati via social" : Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori

Fallimento per Mercatone Uno. I lavoratori lo hanno saputo nella notte via Facebook : Shernon Holding, la società che gestisce il marchio Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo rende noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia con una nota. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori.I lavoratori sono venuti a conoscenza del Fallimento via Facebook nella notte: “Non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda”, ha spiegato Luca ...

Scoperto sui social! Mercatone Uno fallisce - negozi chiusi in tutta Italia : chiusi a sorpresa tutti i negozi Mercatone Uno: la società che li gestisce (Shernon Holding) ieri ha dichiarato il fallimento. Rabbia tra i lavoratori: "Non siamo stati informati, molti dipendenti questa mattina si sono recati normalmente al lavoro e hanno trovato tutto chiuso". Il 30 maggio era previsto un incontro al Ministero de Lavoro per gestire la crisi.

Shernon Holding - la società che lo scorso anno aveva rilevato Mercatone Uno - è fallita : Il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato venerdì il fallimento di Shernon Holding srl, la società che nell’agosto 2018 aveva rilevato i negozi di Mercatone Uno, nota catena italiana della grande distribuzione di mobili. Sabato mattina tutti i punti vendita

Mercatone Uno - negozi chiusi in tutta Italia senza preavviso : «Licenziati via Whatsapp» : La catena della grande distribuzione controllata dalla Shernon Holding dichiara fallimento, la rabbia di sindacati e clienti. Giovedì 30 maggio era previsto l’incontro al Ministero

Mercatone Uno - è sciopero per 123 lavoratori salentini a rischio. I sindacati : "Troppe famiglie angosciate" : Oggi l'immobile è stato posto sotto sequestro in seguito all'istanza di concordato preventivo dell'azienda. Il 18 aprile è sciopero dei lavoratori.

Crisi Mercatone Uno : 'Il Mise si attivi per evitare i licenziamenti' : FRANCAVILLA FONTANA - Il circolo cittadino di Francavilla Fontana del Partito Democratico esprime solidarietà, vicinanza e sostegno ai 34 lavoratori del locale ipermercato Mercatone Uno, in stato di ...

Negozio e magazzino semivuoti Posti a rischio all'ex Mercatone Uno : Negozio con poca merce e magazzino semivuoto: sono circa trenta i Posti di lavoro di nuovo a rischio all'ex Mercatone Uno di Verdello, mentre in tutt'Italia complessivamente in bilico ci sarebbero 1.

Mercatone Uno : Shernon conferma 'il concordato ha accelerato trattative con i nuovi soci'. : Shernon Holding S.r.l., la Società che lo scorso 9 agosto ha acquisito 55 punti vendita a marchio Mercatone Uno, conferma l'avvenuta presentazione al Tribunale di Milano della domanda di ammissione ...

MercatoneUno verso concordato preventivo : BOLOGNA, 10 APR - Shernon Holding, società che lo scorso 9 agosto ha acquisito 55 punti vendita a marchio Mercatone Uno, ha deliberato di presentare nelle prossime ore al Tribunale di Milano domanda ...