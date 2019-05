Mercatone Uno | dal piano di rilancio “oltre i confini” al miraggio di nuovi soci pronti a

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Prometteva 25 milioni di investimenti e il raddoppio dei ricavi entro il 2022, garantiva che i dipendenti erano “il vero patrimonio aziendale” e assicurava che la sede a Malta era “legata alla volontà di portare il business diuno oltre i confini nazionali, una volta completato ilin Italia”. Sei mesi fa Valdero Rigoni, amministratore delegato della Shernon holding, intervistato dal Sole 24 Ore ostentava ottimismo sul futuro della catena imolese attiva nella grande distribuzione di mobili. Che due giorni fa è stata dichiarata fallita (per la seconda volta in quattro anni) senza che i circa 1.800 dipendenti ricevessero alcun preavviso. In mezzo ci sono stati il passaggio di proprietà da unaetà maltese ad una srl con sede a Padova presso l’abitazione delo di Rigoni, la richiesta di cassa integrazione straordinaria per una quota di ...

