L’uomo del giorno | Gaetano Scirea | 66 anni fa nasceva uno dei difensori più forti della

(Di sabato 25 maggio 2019) C’era una volta il libero. Eincarnava perfettamente questo ruolo. Nato il 25 maggio del 1953,avrebbe compiuto oggi 66. Milanese, di Cernusco sul Naviglio, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Passò poi alla Juventus, scrivendo pagine indelebilistoria bianconera eNazionale Italiana, vincendo i Mondiali del 1982.era un libero molto offensivo, non falloso e non cattivo. Grande eleganza e classe. Bellissimo da vedere quando giocava palla con l’esterno e il collo del piede. Carattere umile e riservato. Un uomo fuori dal comune. Straordinario sotto tutti gli aspetti, in campo e fuori. Un bellissimo romanzo, di quelli dove il protagonista lotta e sopravvive sempre. Un moderno Ulisse,che, al contrario dell’eroe omerico non farà ritorno dal suo viaggio. In qualità di allenatore in seconda ...

