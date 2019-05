L’aquila guarda dritto nell’obiettivo | le ali e il riflesso in perfetta simmetria | lo

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) È lo scatto della vita: un’aquila di mare testabianca riflessa inmentre sorvola uno stagno. La foto sta attirando molta attenzione sul suo autore, il fotografo Steve Biro. Biro ha scattato la foto durante un viaggio nella Canadian Raptor Conservancy a Vittoria, in Ontario, il 4 maggio scorso, ma è stato solo negli ultimi giorni che l’immagine ha travolto il web. La foto è diventata rapidamente virale, con le persone di tutto il mondo che l’hanno ricondivisa. “È diventato irrefrenabile, ad essere onesti, ma è anche molto divertente”, ha dichiarato a CTV News Channel. Fotografo amatoriale da circa 10 anni, quello di quest’anno alla Canadian Raptor Conservancy non è stata la prima visita di Biro, ma è stata la prima volta in cui è riuscito a scattare la fotoche stava cercando. “Avevo in mente il tipo di foto che volevo ottenere. Sapevo che sarebbe stato ...

