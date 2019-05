Guelpa | ' Juve-Guardiola | c' è una trattativa in corso'

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Lantus, salutato calorosamente Allegri, è in cerca del nuovo allenatore. La stampa sta accostando al club di Agnelli diversi profili, alcuni dei quali come Klopp esembrerebbero molto lontani dalla realtà, eppure il giornalista Luigi, nell'intervista rilasciata a SpazioJ, assicura che i dirigenti della Continassa stanno seriamente trattando per arrivare a Pep. L'inizio dellaIl giornalista si occupa pochissimo di calcio perché è specializzato sulla cronaca riguardante l'Africa e il Medio Oriente, ma a marzo un suo importante contatto l'ha avvisato che Fabio Paratici era a Manchester per parlare con il tecnico catalano e per offrirgli, soprattutto, un quadriennale.avrebbe risposto che ci avrebbe pensato. Adesso i contatti continuerebbero: "C'è unain, si sta lavorando sull'aspetto economico per convincerlo a venire ...

