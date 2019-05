Geek Pride Day | le leggende metropolitane della cultura geek

wired

(Di sabato 25 maggio 2019), nerd o stereotipo? (foto: Photo Media/ClassicStock/Getty Images) Il 25 maggio si celebra ilDay, ricorrenza nata dal basso per affermare l’orgoglio di identificarsi come. Il primoDay è stato il Día del orgullo friki, tenutosi il 25 maggio del 2006 in Spagna, anche se in realtà negli Stati uniti, a cavallo del millennio, avevano cominciato a diffondersi iniziative analoghe. Secondo quello che scrisse El Pais all’epoca, quel primoDay convocato via internet a Plaza del Callao (Madrid) avrebbe attirato “più giornalisti che celebranti” ma evidentemente è bastato a renderlo di anno in anno sempre più globale. Ma che cos’è un? Rispondere alla domanda è un vero campo minato, e richiederebbe di affrontare l’annosa diatriba sulla demarcazione nerd/(risolta da xkcd con la solita genialità) o discutere la ...

