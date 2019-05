F1 | GP Monaco 2019 | un minuto di silenzio prima della gara per Niki Lauda Tante

LIVE F1 - GP Monaco 2019 in DIRETTA : qualifiche a Montecarlo - lotta per la pole position. La Ferrari ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Si assegna la pole position nel Principato, determinante in vista della gara di domani: scattare davanti a tutti è fondamentale a Montecarlo visto che su questo angusto tracciato è praticamente impossibile superare, partire al palo è spesso una garanzia di vittoria nel Gran Premio più glamour dell’anno. Chi riuscirà a spuntarla nel ...

F2 - Risultato gara-1 GP Monaco 2019 : Nyck de Vries si impone dalla pole - Ghiotto è secondo e accorcia nel Mondiale : Nyck de Vries si è imposto in gara-1 del GP di Monaco, quarto appuntamento del Mondiale 2019 di F2, partendo dalla pole position e mantenendo il sangue freddo a seguito di una gara parecchio caotica con due safety car e molti colpi di scena. L’olandese della ART Gran Prix ha saputo concretizzare l’enorme vantaggio acquisito con la straordinaria pole position di ieri, che qui nel Principato è spesso sinonimo di ottimo Risultato per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : è il momento della “Classicissima” in terra bavarese. Obiettivo Tokyo 2020 : Il poligono di Monaco di Baviera è pronto: da domenica infatti nell’impianto bavarese sarà il momento, come ogni anno, della Coppa del Mondo di Tiro a segno, che nel calendario del 2019 è giunta al suo terzo appuntamento. Sparare lì è come poter giocare a tennis a Wimbledon, tirare a canestro in NBA: si entra in un tempio sacro della disciplina. I migliori interpreti di tutte le specialità della storia del Tiro sono passati da qui e anche ...

