DayZ giugnerà su PlayStation 4 a fine maggio

(Di sabato 25 maggio 2019)ha visto un lungo periodo in Accesso Anticipato fino a quando, due mesi fa, è finalmente uscito per Xbox One.Ebbene, come riportablog, il gioco arriverà anche per PS4. In particolare il survival di Bohemia Interactive giungerà sulla console Sony il prossimo 29, come possiamo leggere.mette il giocatore nei panni di sopravvissuti ad un virus che ha infettato gli umani trasformandoli in zombie, il più classico degli scenari survival potremmo definirlo. Nostro compito sarà dunque sopravvivere collezionando risorse e collaborando con altri giocatori in un open world online capace di ospitare fino a 60 giocatori in contemporanea. Niente vite aggiuntive, salvataggi o suggerimenti, se moriremo sarà Game Over definitivo.Leggi altro...

