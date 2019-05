C’è chi vorrebbe WhatsApp e le altre app di messaggistica senza la crittografia

C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro : Secondo una fonte abbastanza sicura, Redmi K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro. L'articolo C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Cosa C’è dopo la morte? Per Keanu Reeves solo il vuoto che lasciamo in chi ci ama : In una intervista tv Keanu Reeves ha rivelato che la morte non gli fa nessuna paura. Quale che sia, se e Cosa ci sarà dopo, sono tutte cose che lo lasciano indifferente. A spaventarlo è solo dover lasciare chi ama e ha bisogno di lui, come la sorella Kim, malata di leucemia. L'attore ospite al “Late Show with Stephen Colbert” per promuovere il suo nuovo film "John Wick 3”, ha rilasciato una toccante dichiarazione alla ...

Bomba dalla Spagna : Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve! Ma quanto C’è di vero? : Sergio Ramos sembra essere in rotta con il Real Madrid, a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax “Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve!“ La Bomba arriva dalla Spagna, per la precisione da As che ha parlato di rottura tra il calciatore ed il Real Madrid a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Da qui a dire che possa ...

Buschini : retata Casamonica altro segnale per ribadire che non C’è posto per mafie nel Lazio : Roma – “Un ringraziamento, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio, a magistratura e forze dell’ordine che senza sosta lavorano per ripristinare la legalita’ nel nostro territorio. L’operazione di oggi e’ un altro, fondamentale, segnale per ribadire che non c’e’ posto per le mafie nel Lazio”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro ...

Panchina Lazio - per i bookie C’è anche Mihajlovic : in quota Nesta : Panchina Lazio – La Lazio ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un risultato importante che permette al presidente Lotito di programmare al meglio il futuro. E’ incerta la situazione per quanto riguarda la Panchina, nel dettaglio Simone Inzaghi non è certo di rimanere in biancoceleste. Una soluzione secondo i bookie porta a Sinisa Mihajlovic, l’arrivo del serbo in Panchina è offerto a 5,00 sul ...

Nicchi sul Var : “C’è poco da cambiare - solo da migliorare” : “Un bilancio della stagione? Aspetterei le partite che rimangono di playoff e playout, ma abbiamo ritorni molto positivi”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, a margine della presentazione del nuovo accordo di sponsorizzazione con Net Insurance Positivo, si è parlato di Var: “Lavoriamo per affinare l’uso della tecnologia il piu’ possibile, ma siamo a ...

Mercato Olimpia Milano – Occhi puntati su Sergio Rodriguez : C’è da battere la concorrenza del Real Madrid : L’Olimpia Milano avrebbe messo gli Occhi su Sergio Rodriguez: la società meneghina pronta a pagare il buyout dal CSKA Mosca, ma c’è da battere la concorrenza del Real Madrid Dopo aver vinto la seconda Eurolega della sua carriera, battendo l’Efes nella finale di domenica scorsa, Sergio Rodriguez potrebbe lasciare il CSKA Mosca. ‘El Chaco’ ha ancora un anno di contratto, ma il buyout di 450.000 euro da pagare ...

Non C’è il giusto finale per Supernatural ma ecco le richieste di Jensen Ackles alias Dean : Come faranno i fan a vivere senza Supernatural e senza i fratelli Winchester? Questa è una domanda che avrà molto presto una risposta visto che, dopo oltre un decennio, lo show The CW si chiuderà con la prossima stagione come è stato già annunciato. Presto il cast sarà sul set per mettere insieme i nuovi episodi, gli ultimi della serie, ma fino ad allora i fan non potranno far altro che chiedersi come andrà a finire e quale sarà, se ce n'è uno, ...

Non C’è il giusto finale di Supernatural ma ecco le richieste di Jensen Ackles alias Dean : Come faranno i fan a vivere senza Supernatural e senza i fratelli Winchester? Questa è una domanda che avrà molto presto una risposta visto che, dopo oltre un decennio, lo show The CW si chiuderà con la prossima stagione come è stato già annunciato. Presto il cast sarà sul set per mettere insieme i nuovi episodi, gli ultimi della serie, ma fino ad allora i fan non potranno far altro che chiedersi come andrà a finire e quale sarà, se ce n'è uno, ...

Umbria - inchiesta sanità : per Riesame C’è associazione a delinquere. Ripristinati i domiciliari per Barberini (che resta libero) : Ripristinati dal Tribunale del Riesame gli arresti domiciliari per l’ex assessore regionale alla sanità Luca Barberini (che comunque resterà libero) per l’inchiesta sui concorsi ‘pilotati’ all’ospedale di Perugia. I giudici hanno infatti annullato l’ordinanza con la quale il 19 aprile il gip aveva revocato la misura cautelare. Il tribunale ha così accolto l’impugnazione del provvedimento da parte dei pubblici ministeri ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in difficoltà con la Honda? Puig vede il bicchiere mezzo pieno : “C’è un aspetto positivo” : Atmosfera serena in casa Honda: le parole di Alberto Puig su Jorge Lorenzo dopo il Gp di Francia La stagione di Jorge Lorenzo non è iniziata come il maiorchino ed il suo nuovo team speravano. Il pilota spagnolo ha iniziato la sua nuova avventura con la Honda con qualche difficoltà e non è ancora riuscito a trovare il feeling giusto con la moto, così come accaduto anche in Ducati. Nonostante qualche rumors sulla possibile rottura anticipata ...

Gazzetta – Sacchi : “C’è una squadra che merita più di tutte la Champions League” : Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale e del Milan ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole : Quarto posto? “In questo campionato tanta indecisione, fino all’ultima giornata. Quasi tutte le squadre seppure senza avere obiettivi, giocano partite senza regalare niente a nessuno. Vedi il Napoli contro l’Inter, è questa la giusta interpretazione del calcio. Chi arriverà alla fine in ...

Dichiarazione dei redditi : cosa C’è da sapere in materia di casa : In vista della Dichiarazione dei redditi 2019 si torna a parlare di spese per la casa: come riportato da un articolo di Immobiliare.it, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online il modello 730 precompilato. Ecco quali sono gli step da seguire e le informazioni utili per non farsi trovare impreparati in materia di detrazioni, normative e bonus per la casa. Per chi ha acquistato casa Chi deciso di comprare un immobile richiedendo un mutuo ...

“Aumentano topi e pulci - C’è rischio di una epidemia di peste bubbonica a Los Angeles” : l’allarme lanciato da Davis K. Randall : Un’epidemia mortale di peste bubbonica causata dall‘aumento dei topi e delle pulci nella città di Los Angeles. È lo scenario prospettato dal giornalista Davis K. Randall in un articolo pubblicato sul Los Angeles Times in cui sostiene come i cambiamenti climatici potrebbero provocare un massiccio aumento dei topi in città: questi roditori, a loro volta, sono portatori di parassiti potenzialment pericolosi per l’uomo come le ...