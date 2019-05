Atterrano a Bologna e subito scappano sulla pista, chiuso per due ore l’aeroporto (Di sabato 25 maggio 2019) Due uomini, di nazionalità marocchina e domiciliati a Torino, mentre questa mattina erano in fila per i controlli dei documenti sono fuggiti raggiungendo le reti di recinzione esterne. Erano appena arrivati all’aeroporto Marconi di Bologna con un volo da Marrakech. Lo scalo è rimasto chiuso per un paio di ore. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di frontiera, i due uomini, un giovane di ventidue anni e un altro di trentasei entrambi marocchini che risultavano domiciliati a Torino, mentre erano in fila per i controlli dei documenti dopo l’atterraggio sono scappati raggiungendo le reti di recinzione esterne dell'aeroporto, orlate con filo spinato, e scavalcandole usando indumenti che avevano portato con loro.



