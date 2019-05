Nuovo allenatore Juventus | colpo di scena | il cerchio si stringe | fuori altri due!

Sarri Nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ Che intreccio con Joao Cancelo! : Guardiola nuovo allenatore Juventus? La Borsa impazzisce e così pure i tifosi, ma il City è gelido e la pista sembra essersi raffreddata.

Chiellini show : il Nuovo allenatore della Juventus - il “dispiacere” provocato da Conte e su Pogba… : Giorgio Chiellini ha parlato della sua Juventus in queste calde ore che precedono l’annuncio di quello che sarà il nuovo allenatore Giorgio Chiellini è convinto, alla Juventus arriverà un grande allenatore. Il calciatore bianconero ne ha parlato quest’oggi a Tuttosport, dimostrando di fremere per conoscere il nuovo profilo che siederà sulla panchina juventina dopo l’addio di Massimiliano Allegri: “Sono serenissimo, ...

Marcello Lippi è di Nuovo l’allenatore della nazionale cinese di calcio : Marcello Lippi è stato di nuovo nominato allenatore della nazionale maschile cinese di calcio, quattro mesi dopo che aveva deciso di lasciare l’incarico in seguito a una sconfitta contro l’Iran nei quarti di finale della Coppa d’Asia. Lippi, campione del

Guardiola Nuovo allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Nuovo allenatore Juventus - Moggi ha le idee chiarissime : Nuovo allenatore Juventus – Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera. L’ex Dirigente bianconero ha un preferito per il post-Allegri, e non nasconde la sua opinione. Su Higuain: “In questa squadra un buon ritorno sarebbe quello di Higuain. Per quanto riguarda Pogba, è costato 110 milioni: la Juve ha la forza di ricomprare […] More

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà Nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Il Bitonto ha scelto Roberto Taurino come Nuovo allenatore : Sarà Roberto Taurino il nuovo allenatore dell'USD Bitonto Calcio a partire dalla prossima stagione di Serie D. La notizia rimbalzava già dalla settimana precedente ancor prima della risoluzione consensuale tra Massimo Pizzulli e la società neroverde. L'ex tecnico del Nardò ha battuto la concorrenza con Ciro Ginestra e sarà alla guida dell'ambizioso club nel tentativo di raggiungere una promozione tanto desiderata dal patron Rossiello. Una scelta ...

Juventus - l’Agi : “Il Nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Svolta Juve - Paratici è in Inghilterra : blitz per il Nuovo allenatore! : Svolta e accelerata improvvisa da parte della Juventus per quel che riguarda la scelta del prossimo allenatore. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport”, Paratici sarebbe già atterrato a Londra per chiudere il discorso allenatore. Sarri alla Juve? La sensazione è che il tecnico del Chelsea sia in netto vantaggio sui diretti […] More

Guardiola Nuovo allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

Nuovo allenatore Juventus - parla il cugino di Pochettino : “tutta la famiglia lo spinge in bianconero - si è incontrato con Paratici” : Daniele Pochettino, cugino dell’allenatore del Totteham, ha rivelato dei particolari retroscena riguardanti un possibile arrivo in bianconero del coach degli Spurs Venerdì scorso, la Juventus ha annunciato al mondo intero la separazione con Massimiliano Allegri. La società bianconera e l’allenatore toscano prenderanno strade diverse dopo Sampdoria-Juventus, chiudendo dunque un cliclo straordinario e vincente. La domanda adesso ...

Nuovo allenatore Juventus - dal sito ufficiale arriva un indizio… : Juventus alla ricerca del profilo giusto per la panchina, l’uomo che sostituirà Massimiliano Allegri potrebbe sbarcare a Torino il 14 giugno La Juventus è a caccia del Nuovo allenatore che dovrà prendere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. Diversi i nomi fatti in queste ore per la panchina bianconera, intanto arriva un segnale dal sito ufficiale del club che potrebbe avere un’attinenza con l’arrivo del Nuovo ...

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il Nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...