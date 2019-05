No | la «dotazione» di un uomo non si può dedurre dal piede

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Le zone erogene maschiliLe effusioniL’erezione sempre ugualeL’ha più appetito sessualeIl piacere è proporzionale alle dimensioniC’è chi guarda la costituzione fisica; chi l’altezza (che non è solo mezza bellezza); altri ancora il naso, le mani o i piedi. Un’indagine anatomica con un obbiettivo ben preciso: intuire, prima del tempo, la grandezza del pene di un. Prima di arrivare, insomma, alla stanza da letto, il tempio della svestizione. Un aspetto, questo, di cui sia le donne sia – soprattutto – gli uomini parlano molto. Che poi è stato detto e stradetto che un pene troppo grande in realtà è scomodo quanto uno molto piccino. La dimensione – fra tante virgolette – normale si aggira in un range fra i 12 e i 15 centimetri. Centimetro più, centimetro meno, le dimensioni sembrano importare assai per qualcuno (ma non a tutti!). E quando viene tirata fuori questa media di ...

