Il voto sul Chiappendino

May sotto pressione rinvia il voto sulla Brexit. Oggi il primo ministro potrebbe dimettersi : La premier britannica Theresa May potrebbe dimettersi già Oggi, dopo che i Tory hanno ulteriormente irrigidito le loro posizioni contro il suo piano per la Brexit. Il "Brexit withdrawal bill", la legge di implementazione dell'uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, non sarà pubblicata o discussa in parlamento sino all'inizio di giugno. Una mossa, quella del governo May, che notifica di fatto un rinvio del nuovo voto sull'accordo da lei ...

Il voto del Parlamento britannico sul nuovo accordo per Brexit sarà posticipato : Il nuovo voto del Parlamento britannico sull’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea sarà posticipato. Mercoledì il ministro dell’Ambiente Michael Gove aveva detto che il testo dell’accordo sarebbe stato pubblicato nel giro di qualche ore, e poi la prima ministra

Altro che fase 2 : Di Maio ha paura che Salvini faccia sul serio e preannuncia un dopo voto aggressivo : Alla campagna elettorale delle Europee se ne è innescata un’altra, quella del dopo voto. Luigi Di Maio organizza una conferenza stampa in pompa magna, la location è il Tempio di Adriano, schiera tutti i ministri e annuncia la fase due del governo. In realtà di fase due parla ben poco, così come di Europa alla vigilia del 26 maggio. Bensì il messaggio che lancia guarda già alla prossima settimana e ...

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. Possibile anche il voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

Grande Fratello 16 - Barbara d'Urso sgrida chi insinua sui risultati del televoto : "Non consento a nessuno di fare battutine" : Al Grande Fratello si sa, nulla passa inosservato, neppure quando i concorrenti si lasciano andare a commenti inerenti al meccanismo del gioco che in certe occasioni diventano persino scomodi. E' il caso di Valentina Vignali e Gaetano Arena che qualche giorno fa durante una conversazione hanno azzardato delle insinuazioni piuttosto forti nei confronti del televoto:"Ma secondo te il Grande Fratello non nessun potere decisionale, in nessuna ...

GF 16 - Valentina e Gaetano insinuano che sul televoto ci sia lo 'zampino' della produzione : Domani sera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello. Questa stagione del programma è stata particolarmente piena di sorprese e colpi di scena. Tra i ragazzi diversi sono i litigi e le polemiche che si sono venute a creare durante queste settimane di permanenza all'interno della casa. La scorsa notte, Valentina Vignali e Gaetano Arena si sono ritrovati a parlare delle nomination ed hanno fatto delle esternazioni sul televoto che non sono ...

Matteo Salvini - "patto con Nicola Zingaretti per far fuori Di Maio". Scenario clamoroso sull'intesa post-voto : Un patto post-voto tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti per far fuori Luigi Di Maio. Forse è qualcosa in più di fantapolitica, se a riferirlo è Luigi Bisignani, uno che di sussurri se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo, dopo aver dato per scontato il voto anticipato a ottobre, Bisignani si a

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

"UE!" : la (spassosissima) canzone di Lorenzo Baglioni sul voto e l'Unione europea : Perché è importante andare a votare il prossimo 26 maggio? Come l'Unione europea ha trasformato la vita di 500 milioni di...

voto DI SCAMBIO - OK SENATO : È LEGGE/ M5s esulta : 'Duro colpo inflitto alla mafia!' : VOTO di SCAMBIO, approvata LEGGE al SENATO con 157 sì: esulta il vice premier M5s Luigi Di Maio, Grasso parla di 'LEGGE migliorativa'.

GF 16 accusato di truccare il televoto - il web nota la gaffe sulle percentuali di Mila : Ieri sera è andata in onda una nuova e sfavillante puntata del Grande Fratello 16. La puntata è stata ricca di avvenimenti e colpi di scena. Anche il finale non ha risparmiato il botto decisivo. In occasione dell'eliminazione della modella Mila Suarez, infatti, il pubblico da casa si è subito reso conto in una gaffe relativa al televoto, per questo il GF è stato accusato di truccare i risultati delle percentuali. Allo spareggio erano finite Mila ...

Siri revocato da Conte - senza voto in Cdm. Di Maio esulta - Salvini non fa barricate : Il sottosegretario è indagato per corruzione. Il leader della Lega continua a difendere il suo esponente, ma conferma la fiducia a Conte. 'Ora però basta con litigi polemiche, no e rinvii', dice

Pd - Zingaretti 'Il caso Siri pesa molto sul governo. Se ci sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...