Ikea | «Fatelo a casa vostra»

(Di venerdì 24 maggio 2019), ancora una volta, arriva dritto al punto lanciando una campagna che vuole promuovere l’uguaglianza sociale diffondendo l’idea di un mondo nel quale le persone possano sentirsi a, ovunque esse siano e chiunque esse siano. E lo fa ribaltando in positivo il valore negativo dell’espressione «» che William e Michael si sono sentiti ripetere perché si tenevano per mano, o perché Silvia e Domiziana si sono abbracciate in un parcheggio. Ed è così che quell’invito dispregiativo diventa un inno alla libertà affinché ogni persona possa vivere apertamente come individuo, dentro e fuori le mura domestiche, e possa scambiarsi un bacio, un abbraccio, un gesto d’affetto con il proprio partner, con un amico, senza essere discriminato o offeso. La campagna si compone di un video che vede protagonisti volti e storie reali di nove persone che hanno vissuto episodi di ...

