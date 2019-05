Google offre ordinazioni a domicilio da Maps e ricerche

Mentre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google. L'articolo Mentre Huawei soffre, Samsung rinnova la licenza Android con Google proviene da TuttoAndroid.

La versione Bluetooth di Titan Security Key potrebbe non essere sicura e Google offre la sostituzione gratuita : Google ha identificato un problema con la variante Bluetooth delle sue chiavi di sicurezza Titan per l'autenticazione a due fattori