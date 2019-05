Di Maio | Salvini e la fuga dalla realtà

huffingtonpost

(Di venerdì 24 maggio 2019) Di, ieri a Piazzapulita, l’ha detto e ridetto, fino a rendere chiaro a tutti che era proprio quello il messaggio che i suoi consiglieri per la comunicazione politica volevano che passasse a due giorni dal voto: “Ci vuole un’Italia che non si isoli in Europa”.Giusto! Bene, bravo, bis. Poi uno guarda alla realtà, vede l’Italia mai così isolata in Europa, in Libia e nel mondo, ricorda la rabbia francese per il provocatorio incontro tra il vicepremier italiano e il leader dei gilet gialli che teorizzava il golpe, nota che in Europa gli unici alleati del Movimento5 stelle sono partiti spesso minoritari di paesi marginali come Croazia, Grecia, Polonia, Finlandia, partiti comunque neanche sufficienti a formare un gruppo parlamentare in Europa, e percepisce chiara l’impressione di essere stato anche questa volta preso per i ...

