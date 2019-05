De Laurentiis al CorSport | «Lo scorso anno lo scudetto l’abbiamo vinto noi»

ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2019) Nella lunga intervista al Corriere dello Sport per i suoi 70 anni, il presidente del Napoli Aurelio Derisponde a una domanda sulloperso la scorsa stagione. Loperso il albergo, come lo ha definì lo stesso Sarri a Sky. Non c’è rimpianto spiega il presidente «perché moralmente lo abbiamonoi. Io so che quel titolo è nostro, ci eravamo arrivati con un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto. Però so anche che nel calcio esistono agenti esterni – non i calciatori, non gli allenatori – che finiscono per essere condizionanti: e quando questi fattori verrsconfitti e si potrà parlare di credibilità, allora certe cose non accadr» L'articolo Deal: «Lolol’abbiamonoi» ilNapolista.

