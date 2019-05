Consigli non richiesti a Sharloti Calenda

Consiglio dei ministri rinviato a dopo il voto : slittano decreti sicurezza e famiglia Giorgetti : così non si può andare avanti : Salvini e Di Maio devono rinunciare ai provvedimenti bandiera (dl sicurezza bis e dl sulla famiglia) prima del voto. E salvini precisa: nel mio decreto l’immigrazione è una minima parte

Berlusconi : “Salvini non ha mai lavorato - è un politico di professione. Iniziò come comunista padano in Consiglio comunale” : Si dice pronto a rimettere insieme il centrodestra contro questo governo che lo fa “impazzire”. Perché è “naturale” che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stiano insieme, anche se Matteo Salvini è un “politico di professione” e “non ha mai lavorato”. Silvio Berlusconi prova a ritagliarsi spazio a pochi giorni dalle Europee in una tornata elettorale importante per il suo partito e anche a ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti a muso duro in diretta. Maurizio Costanzo : "Gli Consiglio di avere cautela" : Recentemente, Raffaella Carrà è tornata in televisione, su Raitre, proponendo alcune interviste a personaggi noti. Però, la Carrà di sempre, è stata ospite di una puntata di Amici (il sabato su Canale 5) ed è stato straordinario rivederla cantare e ballare come se il tempo non fosse passato. Un mome

Il Regno Unito ha Consigliato ai cittadini con doppia cittadinanza iraniana e britannica di non andare in Iran : Il ministero degli Esteri britannico ha consigliato ai cittadini con doppia cittadinanza Iraniana e britannica di non andare in Iran per il rischio di essere trattenuti dalle forze di sicurezza Iraniane, e ha parlato delle «continue arbitrarie detenzioni» e del «maltrattamento

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del Consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

Consigli non RICHIESTI/ 15 dritte per fare business che arrivano dal 1400 : In un recente libro di Alessandro Wagner vengono ripresi utili CONSIGLI agli imprenditori di Benedetto Cotrugli che risalgono al 1458

Non solo “gomito” : dagli esperti i 10 Consigli per prevenire e curare i più frequenti infortuni del tennista : Secondo lo studio Istat del 2017, gli Italiani sono sempre più inclini a praticare sport in modo continuativo: tra il 2013 e il 2016 si è registrato infatti un incremento della pratica sportiva continuativa del 5,1% nelle regioni del Nord-Est e del 3,1% in quelle meridionali. Ma quali sono gli sport più praticati? Come dimostrato dal Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport di CONI Servizi, il calcio si riconferma il preferito, seguito ...

Annullamento Play-out di B - interviene Gravina : “il Consiglio direttivo non credo sia competente in materia” : Il presidente della Figc ha commentato la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B che ha annullato i Play-out dopo la retrocessione del Palermo “L’ipotesi di non disputare il Play-out di Serie B merita una riflessione approfondita. Non mi sembra che il Consiglio direttivo della Lega di B sia competente in materia, quindi la federazione farà su questo una riflessione nel Consiglio del 16 maggio”. Davide ...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore : la Guarnieri non segue il Consiglio del medico : Siamo giunti all'ultima settimana in compagnia della soap opera di Rai Uno 'Il Paradiso delle Signore' che ha sempre ottenuto un livello di ascolti importanti nel corso di questi mesi. La decisione di trasformare una fiction in una soap opera, dunque, si è rivelata un esperimento riuscito e il merito va dato ai dirigenti della Rai. Anche questa settimana non mancheranno i colpi di scena: negli episodi, in onda dal 13 al 17 maggio, infatti, ci ...

Salone del Libro - l’antifascismo per il Consigliere Rai non ha senso. Il M5s ‘antifà’ cosa ne pensa? : Il fascismo non tornerà. Resterà il trastullo di qualche smandrappato che fa il saluto romano tra qualche torcia, a Predappio o alla rotatoria di piazzale Loreto. Il fascismo non tornerà. Lo dice il più grande storico vivente del fascismo, Emilio Gentile, in un Libro (Chi è fascista, Utet) che si spera non finisca strumentalizzato nella lotta nel fango del Salone del Libro che ha trasformato le fondamenta della democrazia e della Repubblica – il ...

Siri non è più sottosegretario - Conte ha firmato la revoca «In Consiglio scontro civile» : Il sottosegretario leghista indagato per corruzione rimosso con un decreto, senza votazione. In Consiglio dei ministri scontro definito «civile». Il Movimento alza ancora lo scontro. La Lega: «Fiducia nel premier, ma ora fatti concreti su flat tax e altro»

Siri : Conte - "Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta" : Giuseppe Conte ha confermato che il consiglio dei ministri è stato "convocato mercoledì". "Non andremo alla conta", ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si risolverà mercoledì il caso di Armando Siri, del quale Conte dovrebbe in tale occasione proporre la revoca. "Ci vedremo mercoledì mattina in Cdm e anche questo problema troverà soluzione", ha aggiunto Conte parlando con i ...

