CCN | Saverio Raimondo torna su Comedy Central «Faremo satira sulle europee» Valentina

davidemaggio

(Di venerdì 24 maggio 2019), CCN Alla vigilia delle elezioninon poteva trattenersi dall’affrontare a modo suo i temi più divisivi della campagna elettorale. Lo stand up comedian stasera alle 23.00 tornerà sucon la quinta stagione di CCN –News, il suo late show. Il comico ripartirà con alcune novità, tra cui le interviste in esterna ed un cartone animato di cui lui stesso sarà il protagonista. Come anticipato,affronterà anche i temi legati al voto, parlando di moneta unica ed euroscetticismi. La prima puntata della nuova edizione di CCN si aprirà con un cartoon che ritrarrà lo stesso comico e ironizzerà sull’attualità. “Parleremo di Europa e di elezioniandando anche a capire gli eventuali effetti di un’Italexit. Abbiamo accettato la sfida di farepolitica in par condicio, senza ...

zazoomnews : Saverio Raimondo a Blogo: La tv generalista è morta. In CCN mi trasformo in cartone animato per fare peggio di Adri… - zazoomblog : Saverio Raimondo a Blogo: La tv generalista è morta. In CCN mi trasformo in cartone animato per fare peggio di Adri… - saverioraimondo : RT @tvblogit: Saverio Raimondo a Blogo: 'La tv generalista è morta. In CCN mi trasformo in cartone… -