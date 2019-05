Caroline Lair al Wired Next Fest | “L’intelligenza artificiale del futuro deve essere

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019) Imparzialità è la parola chiave per l’intelligenzadel. Lo sostiene, imprenditrice del settore e fondatrice del collettivo Women in Ai. Un gruppo attivo in oltre 80 Paesi che riunisce più di 1.800 donne che si occupano di intelligenza. Obiettivo, rivendicare il ruolo delle donne in un settore in cui “rappresentano appena il 22% della forza lavoro”. “In realtà è un problema soprattutto in Occidente”, ha spiegato dal palco del. “Non succede, per esempio, in India o in Iran. In questi Paesi le ragazze studiano ingegneria, vogliono diventare scienziate. Il motivo? Forse perché a scuola non ci sono classi miste”. Il punto, ha sottolineato Liar, è che “in Occidente le donne sono meno incentivate allo studio delle materie Stem”. Ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ma cosa significa che l’intelligenza...

