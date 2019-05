Capodogli spiaggiati in Sicilia | Greenpeace | “Il mare ci sta mandando un segnale di

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019)diffonde oggi le immagini raccolte dai ricercatori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) dell’Università degli Studi di Padova durante le necroscopie degli ultimi duein. In uno dei due esemplari esaminati ieri, quello spiaggiato nei pressi di Palermo, sono stati ritrovati un pezzo di appendiabiti e un pezzo di plastica dura. Nell’altro esemplare esaminato ieri, quello trovato nei pressi di Milazzo, non è stato invece trovato nulla. Molta plastica era stata invece trovata in uno spiaggiato durante lo scorso fine settimana nei pressi di Cefalù. È infatti arrivato a quota quattro il numero dimorti nelle acque al largo dellain meno di una settimana. Tre di questi sono stati trovatinegli ultimi giorni sulla costa nord dell’isola, il quarto – avvistato due giorni fa al largo di ...

