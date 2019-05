Titolo Juventus – Bastano le voci su Guardiola per il rialzo in borsa | i dettagli

La notizia di Guardiola fa salire il Titolo Juventus in Borsa (+ 2 - 2%) : I rumors che vogliono Guardiola alla Juve – c’è un’agenzia Agi che mette tutto nero su bianco (è il caso di dire) – fanno salire il titolo Juventus in Borsa. Nonostante la giornata fin qui negativa per Piazza Affari. Il rialzo è del 2,2%, il titolo Juventus si attesta a 1,47 euro, nonostante il Ftse Mib ceda l’1%. Dopo l’eliminazione dalla Champions, il titolo Juve toccò i minimi storici. Da allora c’è ...

Juventus e Allegri - divorzio dopo 5 anni : il Titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore : il Titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Il Celtic come la Juventus : ottavo Titolo consecutivo - è grande festa : Il Celtic continua il dominio i Scozia, è infatti campione per la 50esima volta nella sua storia, conquistato l’ottavo titolo consecutivo, proprio come la Juventus che ha vinto con ampio margine il campionato di Serie A. Netto 3-0 per il Celtic nella gara contro l’Aberdeen, successo che permette di festeggiare con ben due giornata d’anticipo sui Rangers a cui non basterebbe vincere domani contro l’Hibernian. Adesso ...

LIVE Juventus-Fiorentina calcio femminile - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : super sfida al “Tardini” per l’ultimo Titolo stagionale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, Finale di Coppa Italia 2019 di calcio femminile. Allo stadio “Tardini” di Parma andrà in scena il match chiude la stagione dopo l’assegnazione dello Scudetto alle bianconere, che si sono laureate campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, a precedere di un solo punto proprio le viola. Una sfida che può essere considerata una “Grande ...

Calcio femminile - Finale Coppa Italia 2019 : Juventus e Fiorentina si sfidano al “Tardini” per l’ultimo Titolo prima dei Mondiali : Domenica 28 aprile, alle ore 12.30, il Calcio femminile Italiano andrà in scena con il suo ultimo atto. La Finale di Coppa Italia rappresenta infatti la chiosa stagionale prima dell’attesissimo Mondiale 2019 che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, a cui la Nazionale prenderà parte dopo un digiuno di 20 lunghi anni. A sfidarsi allo stadio “Ennio Tardini” di Parma saranno Fiorentina e Juventus. Una grande classifica ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il Titolo crolla in Borsa e brucia per ora oltre 200 milioni : Il ko con l’Ajax porta uno scossone anche a Piazza Affari. Addio quantomeno ad altri 13 milioni di incassi. Tra diritti tv e premi la società bianconera vede poi sfumare altri 30 milioni di guadagni

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il Titolo crolla in Borsa e brucia per ora oltre 200 milioni : «Cosa abbiamo preso a fare Ronaldo? Lo abbiamo preso per cercare di aumentare le possibilità di vincere la Champions, ma il calcio non è una scienza esatta: 1 più 1 a volte fa 2, a volte 3. A volte 0…». Massimiliano Allegri risponde così alla domanda più spontanea, nella serata più complicata della sua storia in bianconero: la Juve ...

Calcio - Champions League 2019 : il Titolo della Juventus crolla in Borsa dopo la sconfitta contro l’Ajax - perdita fino al 24% : Per la Juventus, la sconfitta di ieri sera per 2-1 contro l’Ajax e l’eliminazione ai quarti dalla Champions League sta avendo anche delle pesanti conseguenze sul piano economico. Oltre alla grande delusione a livello sportivo per non aver centrato l’obiettivo stagionale nonostante l’arrivo di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, il giorno dopo bisogna fare i conti anche sule ricadute finanziare per il club bianconero. Questa mattina il titolo ...

Borsa - la sconfitta in Champions fa scoppiare la bolla del Titolo Juventus : Terremoto in Borsa dopo la sconfitta con l’Ajax. Il titolo arriva a perdere oltre il 20 per cento. Nel 12 mesi precedenti aveva guadagnato il 171% arrivando a valere 20 volte il patrimonio. Quattro volte tanto il Manchester United, la maggior società calcistica quotata al mondo...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il Titolo crolla in Borsa e la società bianconera s'interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il Titolo crolla in Borsa e la società bianconera s’interroga : Il ko con l’Ajax porta uno scossone anche a Piazza Affari. Tra diritti tv e premi la società bianconera vede sfumare la possibilità di guadagnare fino a una trentina di milioni in più degli oltre 90 già messi in tasca

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il Titolo crolla in Borsa di oltre il 20% e la società s'interroga : La squadra di Allegri ha subito una lezione di gioco dall'Ajax, ma anche di economia domestica: il prossimo fatturato olandese raddoppierà grazie alla grande campagna d'Europa, ma l'ultimo fatturato ...

L’eliminazione dalla Champions costa cara alla Juventus : crollo verticale in Borsa - Titolo sospeso : Brutta botta per la Juventus: l’eliminazione dalla Champions costa carissima ai bianconeri. crollo verticale in Borsa e titolo sospeso per eccesso di ribasso La Juventus paga cara in Borsa l’eliminazione dalla Champions League. Non ammessa in apertura, quando apre gli scambi crolla del 21% e viene sospesa. A circa 30 minuti dall’avvio degli scambi a Piazza Affari cede circa il 18%. Il titolo in via teorica è arrivato a ...