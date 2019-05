Sovranismo | le ragioni del successo elettorale in Italia per classi di reddito

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) di Gianmarco Oro* 1. Con l’avvicinarsi delle Elezioni europee è possibile che alcuni governanti uscenti vengano colti da un qualche presagio e che istintivamente cerchino di scongiurarlo attraverso una decisa rivendicazione dei propri risultati oppure una mite ammissione di colpa: è questo il caso di Jean-Claude Juncker. Con un intervento a Strasburgo, il presidente della Commissione europea ha infatti ammesso l’imprudenza con cui sono state adottate le politiche di austerità del fiscal compact e si è rammaricato della “mancanza di solidarietà nel momento di affrontare la crisi greca”. Zonaeuro Di F. Q. Ue, Juncker: “Grecia? Austerità troppo avventata”. Di Maio: “Le lacrime di coccodrillo non commuovono nessuno” Non c’è dubbio che Juncker abbia preso nota dei recenti sondaggi ...

