Quarto cucciolo di capodoglio morto in Sicilia in pochi giorni: mistero sulle cause (Di giovedì 23 maggio 2019) Al largo di Favignana, nei pressi dell'area marina protetta "Isole Egadi", è stata avvistata la carcassa di un capodoglio di circa sette metri in avanzato stato di decomposizione. Si tratta del Quarto piccolo trovato morto in Sicilia in pochissimi giorni; gli altri si erano spiaggiati lungo le coste settentrionali dell'isola.



