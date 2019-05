Lite in diretta su Rai Uno tra la Setta e la Bruzzone

Pomeriggio 5 - Camilla Lucchi contro Taylor Mega : "Sai solo mostrare tet*e e c*lo" - la Lite furiosa in diretta : Il salotto pomeridiano di Barbara D'Urso ieri è stato teatro di una clamorosa lite tra le influencers Taylor Mega e Camilla Lucchi. La lite è iniziata quando La Lucchi ha attaccato, senza mezzi termini, Taylor Mega affermando: "Non scambiamo lucciole con lanterne. Taylor è una bellissima ragazza che

Lite in Diretta per Mila Suarez e Cristian Imparato! : Mila Suarez ha praticamente litigato con tutti gli inquilini del Grande Fratello. Mancava solo Cristian Imparato ma la modella ha rimediato oggi a Pomeriggio 5 con una litigata epocale. Ecco cosa è successo. Parliamo di Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, in questi giorni al centro dell’attenzione per motivi non certo nobili. Da quando è entrata ufficialmente come concorrente del Grande Fratello 2019 Mila ha praticamente litigato con ...

GF16 Lite prima della diretta tra la De Andrè e Kikò - per colpa di escrementi in bagno : GF16 ennesima lite nella casa, sempre Francesca De Andrè questa volta con Kikò Queste ultime ore sembrano essere state particolarmente complicate per Francesca De Andrè. Difatti quest’ultima è stata lasciata poco fa dal fidanzato Giorgio. Ma i problemi per la concorrente del GF 16 non sono finiti qua. Cos’altro è successo? Poco fa ha litigato con Kikò Nalli. Il … Continue reading GF16 lite prima della diretta tra la De Andrè e Kikò, per ...

Diretta Uomini e Donne : Pamela e Stefano - fine della storia dopo la Lite con Roberta : Una puntata al fulmicotone quella odierna di Uomini e Donne. Il Trono Over ci riserverà un altro colpo di scena, che lascerà i telespettatori di stucco. Vediamo che cosa accadrà grazie alle anticipazioni riportate dal sito ufficiale del programma Witty. Valentina Autiero chiude con Massimiliano Maccarone Valentina Autiero non proseguirà la conoscenza con Massimiliano Maccarone. La dama ha definito il cavaliere "perfetto", però tra i due non è ...

Grande Fratello - Lite in diretta tra Francesca De André e Mila Suarez : “Zitta - te la tappo con le banane la bocca” : L’ultima puntata del Grande Fratello non è stata certo tranquilla per Francesca De Andrè. La figlia e nipote di Faber ha infatti dovuto, nell’ordine: confrontarsi con la presunta amante del suo fidanzato, con il fidanzato stesso, con un’altra concorrente del programma e addirittura con un’amica di quest’ultima. Un confronto dietro l’altro, che ha messo a dura prova la De Andrè. Durante la puntata Francesca è ...

SILVIA TOFFANIN Lite IN DIRETTA CON PAMELA PRATI/ 'Non sono scappata da Verissimo!' : SILVIA TOFFANIN LITE in DIRETTA con PAMELA PRATI nello studio di Verissimo, la conduttrice sbrocca: 'hai preso in giro me e Barbara D'Urso'.

Amici 2019 Serale/ Diretta ed eliminato : nuova Lite tra Giordana e Zerbi? - 4 maggio - : eliminato Amici 2019 Serale: Diretta sesta puntata 4 maggio. Valentina contro Mameli, chi sarà eliminato? Loredana Bertè rimette in discussione il verdetto della giuria.

Allegri contro Adani : viva la Lite in diretta tv che salva il calcio italiano dalle frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...

Inter-Juventus - Lite in diretta tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri : “Ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto” : Scontro al vetriolo nel post-partita di Inter-Juventus tra il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e l’opinionista di Sky Sport Daniele Adani. Il big match di campionato andato in scena a San Siro si è concluso con un pareggio ma a far infuriare Massimiliano Allegri non è il risultato della partita quanto le parole di Adani. “Siete tutti teorici – ha detto all’opinionista di Sky -. Adani sei il primo che legge i libri e di ...

Adani-Allegri - Lite furibonda in diretta su Sky : 'Sta zitto lo dici a tuo fratello' Video : Ma quale tirare i remi in barca? Nonostante lo scudetto già in cassaforte Massimiliano Allegri è agguerrito come fossimo alla terza giornata di campionato. E lo dimostra ai microfoni di Sky Sport , quando un discussione tecnica con Daniele Adani successiva al pareggio tra Inter e Juventus si incendia in una polemica che si conclude con lo stesso allenatore bianconero che toglie l'...

Lite Adani-Allegri in diretta tv : “stai zitto lo dici a tuo fratello” - “non capisci niente di calcio” [VIDEO] : Massimiliano Allegri e Daniele Adani hanno avuto un acceso confronto in diretta tv dopo la gara contro l’Inter “Ciao Max, senti volevo chiederti se tu pensi che il prossimo anno riuscirai a dare qualità al gioco della Juve? Riuscirai dopo un altro grande mercato a creare (e parlo della Champions) supremazia territoriale? Ad avere il dominio del gioco?” Ha incalzato Adani. “Tu leggi i libri e di calcio non sai niente, perché tu ...

Allegri-Adani - Lite in diretta a Sky/ Video Inter Juventus "parlo io e tu stai zitto" : Allegri-Adani, Video lite in diretta a Sky dopo Inter-Juventus, come l'anno scorso. "Non sai niente di calcio, parlo io e tu stai zitto".

Diretta Uomini e Donne : Angela Nasti scoppia a piangere per la Lite con Giulia Cavaglia : Ultimo appuntamento, per questa settimana, con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi riprenderà la sua regolare messa in onda martedì 23 aprile, visto che lunedì è Pasquetta (ci sarà una sosta anche giovedì 25 aprile per l'anniversario della Liberazione). Intanto oggi andrà in onda il prosieguo del Trono Classico; se la puntata di ieri è stata interamente dedicata al trono di Andrea Zelletta, oggi verrà trasmesso quello di ...

Diretta Uomini e Donne : Lite in studio tra troniste : Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Classico di Uomini e Donne. La puntata di oggi sarà il prosieguo di quella di ieri, che si è fermata al punto in cui Natalia, corteggiatrice di Andrea Zelletta, si è lamentata con il tronista del fatto che il suo comportamento sia cambiato dal momento in cui ha iniziato l'avventura sul trono, fino ad arrivare a oggi. Oggi vedremo che anche Muriel e Klaudia non sono contente ...