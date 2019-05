Guida autonoma | come funziona e quando arriverà davvero

Tecnologia e motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la Guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Tecnologia e motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la Guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Motori – FCA - Guida autonoma - Maserati e Bmw : cosa c’entrano e cosa hanno a che fare con i licenziamenti di Mirafiori : Maserati sarà il primo produttore all’interno del gruppo FCA ad adottare sistemi di guida autonoma: La collaborazione con BMW porterà allo sviluppo e all’implementazione sui futuri modelli Nei giorni scorsi, il presidente di Fiat, John Elkann, si è ben guardato dal rivelare una data in cui i sistemi di guida autonoma saranno implementati sui veicoli Maserati. Tuttavia, ha apertamente detto che la casa del Tridente sarà la prima ...

Vivatech - Citroën accelera su elettrico e Guida autonoma : Entro il 2025 tutti i nostri modelli avranno una versione ibrida o elettrica. Tra gli stand futuristici del Vivatech di Parigi, la kermesse internazionale dedicata a innovazione e startup, Linda Jackson, ceo di Citroën, disegna il futuro che il Double Chevron ha in mente per lintera gamma. Parola dordine elettrificazione, dunque: Limportanza di questo processo è molto chiara - spiega - per diversi motivi. Da un lato perché cè una pressione ...

Renault Ez-Pod - Una elettrica monoposto a Guida autonoma : La Renault esplora nuove forme di mobilità e presenta la Ez-Pod, concept di un veicolo elettrico monoposto a guida autonoma pensato per gli spostamenti brevi. Il progetto, svelato all'evento Viva Tech 2019 insieme all'iniziativa Paris Saclay Autonomous Lab, si ispira alle precedenti Ez-Go e Ez-Pro e rappresenta un puro esercizio di stile per analizzare le possibili evoluzioni future del mercato e in particolare quella che viene definita ...

Renault - Con Paris-Saclay per sperimentare servizi a Guida autonoma : La Renault, in collaborazione con Transdev, IRT SystemX, Vedecom, l'università di Paris-Saclay e con l'appoggio del governo francese ha dato vita al Paris-Saclay Autonomous Lab Project dedicato alla guida autonoma e alle soluzioni di mobilità elettrica condivisa. Tre Renault Zoe a guida autonoma e uno shuttle della Transdev. Sono stati sviluppati tre prototipi basati sulla Renault Zoe e uno shuttle Transdev-Lohr i-Cristal, inoltre ...

L’auto? Piace ancora - pure ai giovani. Così come elettrificazione e Guida autonoma : Che l’auto del futuro sarà elettrica o ibrida, che ci sarà la guida autonoma e che nelle città avremo una mobilità molto diversa da quella di oggi è scontato e prevedibile. Che i giovani tra i 18 e i 24 anni sognino ancora le quattroruote e siano convinti di possedere un’auto nei prossimi 10-15 anni, lo è meno. Questo però è quello che risulta dalla nuova indagine di AutoScout24: “Italia mobility 2030 – I nuovi orizzonti della moblità. ...

Ford Survival - il robot a Guida autonoma che lavora in fabbrica ma promette di non rubarci il lavoro : Ford Survival, ha la capacità di adattarsi all’ambiente circostante ed è utilizzato per trasportare i componenti di ricambio, riuscendo a evitare oggetti, cambiare percorso in caso di eventuali ostacoli e fermarsi quando è necessario Mancano ancora alcuni anni per l’effettiva introduzione delle auto a guida autonoma, ma un piccolo robot sta già mostrando quello che sarà il nostro futuro. Soprannominato Survival per la sua capacità di ...

Guida autonoma - al via la sperimentazione in Italia : Anche l'Italia apre le braccia alla Guida completamente autonoma. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la richiesta avanzata da VisLab per i test su tratti di strade aperte al ...

Auto a Guida autonoma in Italia : c'è il via libera alla prima sperimentazione : Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera alla sperimentazione su strada pubblica del primo veicolo a guida Autonoma in Italia. Dopo il parere positivo espresso dall'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road il 22 marzo, la Direzione generale Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilasciato l'Autorizzazione, con la quale si dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni di Auto a guida Autonoma su ...

Guida autonoma in Italia. Prima autorizzazione per i test su strade pubbliche : A voler immaginare le città del futuro è impossibile fare a meno di pensare che la tecnologia svolgerà un ruolo importante nella crescita ed espansione delle principali metropoli del mondo, e non solo. Concentrandosi, in particolare, sulle strade, sembra ormai certo che una delle principali innovazioni nei trasporti dei prossimi anni sarà l’avvento dei veicoli a Guida autonoma, in grado di muoversi da soli e dotati di una tecnologia che ...

Guida autonoma in Italia - il futuro è Oggi! Lo conferma il Ministro Toninelli : Guida autonoma, il futuro dell’automotive diventa sempre più concreto anche in Italia, il via alla sperimentazione su strade pubbliche è stata ufficializzata dal Ministro Toninelli Data storica quella di oggi, lo conferma il post del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Toninelli, sulle strade Italiane arriva il primo veicolo a Guida autonoma. Il Ministero ha di fatto rilasciato la prima autorizzazione alla sperimentazione su ...

I primi test di un’auto a Guida autonoma sulle strade italiane : Una macchina a guida autonoma di Uber nelle strade della Caliornia (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Se abitate a Parma o a Torino, nel futuro prossimo potreste iniziare a vedere per strada auto che si guidano da sole. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato con un decreto ministeriale la sperimentazione dei veicoli senza conducente. A dare la notizia è stato il numero uno del Mit Danilo Toninelli con un post su ...

Le novità di Parco Valentino : Guida autonoma - elettrico e anche F1 : La 5° edizione di Parco Valentino si avvicina a grandi passi e con grandi novità. Sarà un’auto a guida autonoma a tagliare il nastro mercoledì 19 giugno durante la cerimonia d’inaugurazione, una delle peculiarità presentate da Andrea Levy, presidente della manifestazione che si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno. Con lui, nel Salone […] L'articolo Le novità di Parco Valentino: guida autonoma, elettrico e anche F1 sembra essere il primo ...