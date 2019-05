GOG Galaxy 2 0 punta a unire tutti i vostri giochi e amici su PC e console in un unico

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tra i tanti store alternativi a Steam nati ben prima dell'arrivo dell'Epic Games Store, uno dei più apprezzati è sicuramente GOG, la piattaforma di proprietà di CD Projekt (i creatori di The Witcher e Cyberpunk 2077). Negli ultimi anni GOG ha lanciato un client per molti versi in linea con quello di Steam che nel corso dei mesi è cresciuto e ha risolto diverse criticità di un debutto a dir poco complicato. Oggi sappiamo chesta per crescere con una nuova versione davvero molto ambiziosa.Come segnalato da Eurogamer.net, GOG2.0 si pone l'obiettivo di diventare la "soluzione all-in-one per il giocatore di oggi". Cosa significa? Significa la volontà di integrare tutte le librerie di videoe glidi PC ein unluogo, in un client di nuova generazione.Grazie a GOG2.0, i giocatori potranno importare tutte le librerie di PC ein modo da ...

