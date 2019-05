Formula 1 – Mercedes senza limiti | Bottas svela | “gli anni scorsi a Montecarlo avevamo

Formula 1 : Gp Monaco. le Mercedes dominano le libere nel nome di Lauda : Formula 1, Gp Monaco: a guardare l'andazzo delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco la Mercedes non sembra avere avversari.

Formula 1 - Binotto e la distanza Ferrari-Mercedes : “ecco da cosa dipende sino ad ora” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato del gap con la Mercedes dettato principalmente dalla questione gomma Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato questa sera alla vigilia di un weekend che si prevede essere difficile per la rossa. Il paragone con la Mercedes ancora non regge, come rivelato anche da Binotto a Skysport. Parte dei motivi sono da addebitare alle questioni legate alle gomme: “il grip ...

Formula 1 - Leclerc non pensa alla Mercedes : “meglio concentrarci su di noi” : Charles Leclerc sa bene che la sua Ferrari è ancora un po’ distante dalla Mercedes anche in vista del Gp di Monaco Charles Leclerc un po’ in affanno quest’oggi con la sua Ferrari in vista del weekend di gare a Montecarlo. Il pilota ha parlato a Skysport di quanto visto in pista: “stiamo vedendo che con poca differenza puoi avere buone o cattive prestazioni di gomma. Dobbiamo lavorare ed essere più consistenti, non ...

Formula 1 – Verstappen tra alti e bassi a Monaco : “ecco cosa è successo! Mercedes? Non credo che potremo mettergli pressione” : Le sensazioni di Max Verstappen al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Monaco Giornata di alti e bassi per Max Verstappen sulla pista di Montecarlo: se al mattino l’olandese ha chiuso al secondo posto le prime sessioni di prove libere del Gp di Monaco, nel pomeriggio non è riuscito a far meglio del sesto tempo. “C’erano tanti detriti che volavano per aria, abbiamo avuto anche una perdita al radiatore ...

Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo : Mercedes di un altro pianeta - gap abissale con la Ferrari [TEMPI] : Le due Mercedes dominano la seconda sessione di prove libere, comandando il gruppo con Hamilton davanti a Bottas di 81 millesimi. Terza la Ferrari di Vettel, staccato di sette decimi dalla vetta La Mercedes domina a Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas fanno la voce grossa anche nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monaco, lasciando solo le briciole ai propri avversari. photo4/Lapresse Davanti a tutti si piazza, come ...

Formula 1 - ospite d’eccezione per Lewis Hamilton a Montecarlo : nel box Mercedes spunta… Cristiano Ronaldo [FOTO] : L’attaccante della Juventus si è recato a Montecarlo per assistere alla giornata di libere, scattando una foto con Hamilton nel box Mercedes ospite d’onore nel box Mercedes in questa prima giornata di libere del Gp di Monaco, Lewis Hamilton infatti ha ricevuto la visita di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha approfittato di questi giorni di riposo per recarsi a Montecarlo e godersi lo spettacolo, per poi far ...

Formula 1 - la Mercedes ricorda Lauda a Montecarlo : speciale omaggio sulle W10 di Hamilton e Bottas [FOTO] : Il team campione del mondo ha deciso di omaggiare Niki Lauda con una scritta sul muso e una stella rossa sul cofano motore La scomparsa di Niki Lauda ha toccato tutti nel paddock di Formula 1, in particolare la Mercedes considerando che l’ex pilota austriaco ricopriva l’incarico di presidente non esecutivo del team campione del mondo. LaPresse/Photo4 Una perdita grave, che ha commosso tutti i componenti della scuderia, compreso ...

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...

Formula 1 – Terminato il Day-2 dei test di Barcellona : Mazepin domina con una super Mercedes - Fuoco sorprende sulla Ferrari [TEMPI] : Il giovane pilota russo chiude al comando la seconda giornata di test a Barcellona, dietro di lui si piazzano Albon e Fuoco Nikita Mazepin comanda al termine della seconda giornata di test a Barcellona, il pilota russo lascia le briciole ai propri avversari, sfruttando l’enorme potenziale della Mercedes e centrando il super crono di 1:15.715. Photo4/LaPresse Oltre cento i giri compiuti dal giovane driver di Mosca, autore anche di ...

Lewis Hamilton regala una Mercedes di Formula 1 e il trofeo del GP di Spagna al suo piccolo fan malato : Tutto è incominciato con un video. Il piccolo Harry Shaw, 5 anni, salutava il suo campione del cuore, Lewis Hamilton, augurandogli il meglio in vista dell'imminente Gran Premio di Spagna. Lo faceva timidamente, ma con un grande sorriso, dal lettino di ospedale in cui era ricoverato a causa di un Sarcoma di Ewing, una rara e gravissima patologia di tumore alle ossa attualmente incurabile. Il team della Mercedes riceve il video, e lo mostra al ...

Formula 1 – Mercedes - Dieter Zetsche svela : “rivalità Hamilton-Bottas? Arriveranno al limite! Vi spiego come andrà a finire” : Dieter Zetsche, alla sua ultima gara come ceo Mercedes, ha rilasciato il suo autorevole commento sulla rivalità Hamilton-Bottas: i due Arriveranno presto al limite, ma senza superarlo Sorride sotto i baffi, è il caso di dirlo. Dieter Zetsche lascia il suo incarico Mercedes assistendo alla quinta doppietta stagionale della sua scuderia, con Hamilton e Bottas presenti nelle prime due piazze del podio del gp di Barcellona. Dieter Zetsche, ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

Formula 1 - Gp di Spagna 2019 : la Mercedes festeggia la quinta doppietta di fila : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Mercedes in pole - Vettel insegue dalla terza posizione : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...