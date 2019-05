Eternit bis | Stephan Schmidheiny condannato a 4 anni per omicidio colposo

Ambiente : prima udienza nel processo ‘Eternit bis’ sulla morte di 8 operai bagnoli : “Il magnate svizzero non riuscira’ ad impedirci di supportare l’azione del Pubblico Ministero nell’istanza di giustizia per le morti di amianto in Eternit bagnoli. Nella prossima udienza, insisteremo in maniera determinata perche’ tutte le eccezioni siano rigettate”. Queste le parole di Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto, al termine della prima udienza dibattimentale del ...