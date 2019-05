Cosa c’è nel programma di +Europa per le europee

wired

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il partito è nato solo nel 2017, e dunque non ha una rappresentanza nel parlamento di Bruxelles. Ma, il partito fondato da Emma Bonino è in corsa per le prossime elezionidel 26 maggio, e si presenterà in lista con Italia in Comune, il movimento fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Bonino è anche una delle candidate alla presidenza della Commissione Europea del partito liberale europeo Alde. Ildi, consultabile direttamente sul sito web, propone nei punti salienti la costruzione di un’Europa più forte sotto un’unica federazione, sul modello statunitense, maggiori diritti civili e libertà individuali. Un partito dunque di impostazione classicamente liberale e liberista, in netta contrapposizione con i partiti nazionalisti e populisti crescenti in molti paesi, e che alle prossime elezioni potrebbero rappresentare un vero terremoto per gli ...

TeresaBellanova : Pacatamente, ma non troppo, mi chiedo: di cosa altro c’è bisogno per capire che tra 5Stelle e Lega non c’è alcuna d… - borghi_claudio : @KappaRar @AlbertoBagnai No tutto apposto no però sembrava che un'azienda italiana venisse comprata da un estero, i… - tancredipalmeri : CONTE HA FIRMATO IL PRECONTRATTO CON L’INTER - E poi: Juventus-Sarri, occhio all’incontro. - Il 7 maggio Allegri… -