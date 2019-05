Chi è Giada Desideri | la moglie di Luca Ward

Abusi in Chiesa - Giada denuncia : “Insulti e bullismo contro di me - ma la vittima sono io” : Quando Giada Vitale ha denunciato il parroco di Portocannone (oggi condannato a 4 anni in appello) per Abusi sessuali, il paese si è schierato con lui. "Nonostante le sue ammissioni mi accusavano di aver inventato o di essere stata consenziente, mi hanno aggredita, insultata, giudicata. "Una volta un gruppo di ragazzini ha cominciato a prendermi in giro davanti alla scuola, gli insegnanti sono rimasti a guardare".Continua a leggere

Miss Universo Italia : la fossanese Giada BergamasChi vince la seconda tappa piemontese : E' di Fossano e ha 18 anni la Miss eletta nella seconda Selezione del Tour piemontese di Miss Universe, il Concorso di Bellezza più importante al Mondo. Giocatrice di Pallavolo, alta 177 cm, bionda e occhi azzurri di origini svizzere: Giada Bergamaschi ha trionfato a Monchiero sotto gli occhi attenti del Direttore Nazionale Marco Ciriaci di ...

Giada Fusaro contro Giancarlo Magalli : “Dice che mi ha lasciata per le videoChiamate notturne ma non abbiamo mai avuto una relazione” : “Gli stili di vita sono diversi. All’ennesima video-chiamata notturna ho detto basta“, così ha detto Giancarlo Magalli in un’intervista al settimanale Gente in cui ha parlato della fine della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro. Peccato che la ragazza abbia subito smentito tutto: “Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai ...

