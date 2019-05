Carabinieri a stazione Termini | 13 denunce e multe per 35 abusivi

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – Nelle ultime ore idella Compagnia Roma Centro hanno effettuato un controllo straordinario nell’area di piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti e presso la, per contrastare ogni forma di illegalita’ esmo commerciale, nonche’ controllare le persone che vi stazionano. Nel corso dei controlli ihanno sorpreso 6 persone, tutte straniere, mentre chiedevano l’elemosina con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, motivo per il quale sono state denunciate a piede libero con l’accusa di molestie e disturbo alle persone. Per 4 cittadini del Bangladesh e’ scattata la denuncia per commercio di prodotti con segni falsi e il sequestro di diversi oggetti di pelletteria con marchi di note griffe. Una nomade di 38 anni e’ stata denunciata per l’inosservanza del Dacur, che ...

_Carabinieri_ : #22maggio I #Carabinieri del #NOE di #Campobasso, coadiuvati dai militari della Stazione di #Montecilfone, hanno se… - _Carabinieri_ : Un Carabiniere della Stazione #Roma Piazza Dante, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato un 32enne che… - _Carabinieri_ : #17maggio Rapinano una farmacia e tentano di fuggire attraverso la #metro: arrestati dai #Carabinieri della stazion… -