Capacità della batteria e display del Samsung Galaxy Note 10 svelati da questo leak

“Trump sottovaluta le Capacità di Huawei” : il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G : Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, non ha peli sulla lingua, affermando che gli USA stanno sottovalutando le capacità di Huawei. L'articolo “Trump sottovaluta le capacità di Huawei”: il fondatore non vede problemi per lo sviluppo della rete 5G proviene da TuttoAndroid.