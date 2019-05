Pensioni | Zingaretti | “Tagliate a 6 milioni di persone” Ma le rivalutazioni degli

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Per chi ha una pensione fino a 1.539 euro lordi non cambia nulla. Chi prende 1.800 euro riceverà un mini bonus di 4,2 euro. A partire dai 2.029 euro, pari a quattro volte il minimo, bisognerà invece restituire qualcosa: i titolari di assegni da 2.400 euro si vedranno chiedere indietro 18,2 euro (6 al mese) e quelli che ne ricevono 4.600 dovranno rinunciare a 91 euro, poco più di 30 al mese. Ma tutti si troveranno comunque in tasca un po’ più soldi di quanti ne abbiano visti da sette anni a questa parte, cioè da quando il Salva Italia di Monti ha congelato l’indicizzazione all’aumento del costo della vita. È questa, tradotta in numeri, la portata dei sacrifici richiesti a 5,6di pensionati come risultato della rimodulazione dell’adeguamento dei trattamenti previdenziali al costo della vita. Rimodulazione che è prevista dall’ultima legge di ...

