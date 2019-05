Napoli | inchiesta sul software spia | due arresti

Bimba ferita a Napoli - inchiesta a una svolta : i primi nomi nel mirino dei pm : Guai a bruciare i tempi, guai a mettere a segno passaggi a vuoto. Conoscono il tragitto compiuto dopo essersi lasciato alle spalle l?inferno di piazza Nazionale, conoscono una parte...

Autostrade - inchiesta bis sulla strage di Avellino : sequestrate le barriere di 12 viadotti della A16 Napoli-Canosa : Sono carenti sotto il profilo della sicurezza. Per questo la procura di Avellino ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo delle barriere posizionate ai bordi di 12 viadotti lungo la A16 Napoli-Canosa nell’ambito dell’inchiesta-bis sulla strage del bus che, nel 2013, sfondò i jersey del ponte Acqualonga e precipitò in una scarpata provocando 40 morti. Si tratta dei ponti che insistono sulla tratta autostradale tra le uscite di ...

Napoli - l’inchiesta lumaca su Gori spa : tutto prescritto. E M5s chiede l’invio degli ispettori dal ministero di Giustizia : Nove anni tra perquisizioni e avvisi di proroga che rivelarono i nomi dei primi cinque indagati, e l’archiviazione per prescrizione di un’inchiesta con 26 indagati su appalti pilotati e assunzioni politico-clientelari in Gori spa, la società pubblico-privata campana che gestisce il servizio idrico nelle province di Napoli e Salerno, controllata dalla multiutility romana Acea. Nove anni che hanno fatto prescrivere persino un’ipotesi di ...

Napoli - pinza dimenticata nell'addome dopo operazione all'utero : aperta inchiesta : Nel giorno di Pasqua, appena qualche giorno fa, una donna di 49 anni ha dovuto subire un intervento chirurgico per rimuovere un divaricatore lasciato nel suo addome durante un intervento eseguito qualche ora prima. L'allarme era scattato nel momento in cui il personale sanitario si era reso conto che mancava uno strumento dopo l'operazione chirurgica. Ma non solo: appena poco tempo dopo l'operazione la donna aveva accusato dei forti dolori che ...

Napoli - muore a tre anni in ospedale : accuse della mamma e inchiesta - clinica si difende : Una morte, che come è comprensibile che sia, non riesce a dare pace alla madre della vittima. Per questa ragione, il decesso di un piccolo bambino di appena tre anni, avvenuto lo scorso 18 marzo presso l'ospedale Santobono di Napoli, potrebbe diventare un vero e proprio caso. Il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per provare ad asportare il cancro che lo aveva colpito al cervelletto, ma purtroppo a seguito dell'operazione ...

Arsenal-Napoli - insulti razzisti contro Koulibaly : il club inglese apre un’inchiesta per individuare il responsabile : Il club inglese ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per individuare il tifoso che ha insultato Koulibaly nel match di ieri Un nuovo episodio di razzismo nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly. A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Guardian’, l’Arsenal, avversario ieri sera degli azzurri nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ha aperto una inchiesta per risalire ...