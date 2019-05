lastampa

(Di mercoledì 22 maggio 2019) «Io e Niki siamo stati amici per cinquant’anni. Amici veri, sia quando abbiamo vinto insieme sia quando ci siamo trovati in campo avverso». Lucasfoglia il libro dei ricordi e ripercorre un pezzo di storia della Formula 1. In viaggio in treno, l’ex presidente del Cavallino rampante racconta il primo incontro con Lauda. «Era il 1973. Io ...

oscarvalle1984 : RT @LaStampa: Montezemolo: “Cinquant’anni di gioie e dolori. Un amico anche da avversario” - ang591 : RT @LaStampa: Montezemolo: “Cinquant’anni di gioie e dolori. Un amico anche da avversario” - LaStampa : Montezemolo: “Cinquant’anni di gioie e dolori. Un amico anche da avversario” -