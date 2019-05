ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2019) Presentato all'Assemblea regionale siciliana ilapprovato all'unanimita' dalla Commissione regionale antimafia guidata da Claudio Fava. Cinque titoli e 23 articoli stabiliscono principi di lealta', legalita', imparzialita' e. Ilsegna un limite alla nomina dei consulenti esterni, che deve essere "adeguatamente motivata" e corredata da una relazione a fine incarico. Stretta anche sulla: va dichiarata la condizione reddituale del deputato, anche nell'attivita' di raccolta dei fondi per il finanziamento di partiti. L'articolo 20 esplicita il 'divieto di clientelismo', secondo il quale il deputato non puo' in alcun modo condizionare l'approvazione di atti o influenzare le scelte dei soggetti privati ai fini clientelari o esercitare le sue funzioni per promuovere l'interesse particolare di alcuni individui. Ilsegna anche principi di ...

ilfogliettone : Il parlamento siciliano vara Codice etico, trasparenza e sanzioni - - ChristianSime16 : RT @coriolano2011: Ragazzi nn volevo andare a votare ma mi sa che vado questi sinistri e pentastellati li voglio vedere sprofondare i primi… - mauriziosorren7 : RT @coriolano2011: Ragazzi nn volevo andare a votare ma mi sa che vado questi sinistri e pentastellati li voglio vedere sprofondare i primi… -