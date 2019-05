Europee | andiamo in Ue a parlare dei 900 miliardi di evasione fiscale?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Adesso che mancano pochi giorni al voto per le, ricordiamo che uno dei pochi momenti degni di nota in quell’insopportabile passerella di miliardari del World Economic Forum di Davos (dovrebbe essere abolito) è stato quest’anno quando lo storico olandese Rutger Bregman (autore di “Utopia per realisti”, pubblicato da Feltrinelli) ha detto: “Sento persone che parlano il linguaggio della partecipazione, della giustizia, dell’uguaglianza e della trasparenza, ma quasi nessuno pone la vera questione, l’elusione, vero? Cioè i ricchi che non pagano la giusta quota di tasse. Voglio dire, mi sembra di essere a una conferenza dei vigili del fuoco dove nessuno ha il permesso didell’acqua… Questa non è scienza missilistica. Possiamo discutere a lungo di stupidi schemi filantropici, possiamo invitare Bono per ...

