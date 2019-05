Superate criticità su testo! Decreto sicurezza bis, Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana (Di mercoledì 22 maggio 2019) Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di mercoledì 22 maggio 2019) Il Consiglio dei ministri sulbis non si svolgerà questa settimana, ma verràto a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe, dopo un confronto con Di Maio e Salvini.anticipa anche che "lesegnalate sulmi sembrano".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

matteosalvinimi : E qualcuno non vuole il Decreto Sicurezza Bis che inasprisce le pene per chi aggredisce le Forze dell'Ordine? E qua… - nzingaretti : Mi auguro che il responsabile del rogo di #Mirandola paghi duramente per il suo crimine. Matteo Salvini dovrebbe fa… - matteosalvinimi : #Salvini: il Decreto Sicurezza Bis non serve a Salvini, serve agli italiani, aiuta Polizia e Carabinieri, combatte… -