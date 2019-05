Corte dei Conti chiede 60 milioni a Formigoni & C

Roberto Formigoni - procura Corte dei Conti chiede 60 milioni di euro di danno erariale a imputati del processo Maugeri : Sessanta milioni di euro. A tanto ammonta, secondo la procura lombarda della Corte dei Conti, il danno erariale procurato dall’ex governatore Roberto Formigoni, la Fondazione Maugeri e gli altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri fino al 2011. E ora la procura contabile chiede il conto al Celeste, che sul fronte penale è già stato condannato in via definitiva per ...

Forza Nuova - contestazioni prima del comizio di Fiore a Bologna : polizia carica il Corteo dei collettivi : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica Cronaca | Di F. Q.. Bologna, scontri tra polizia e manifestanti durante ...

Forza Nuova - contestazioni per il comizio a Bologna : polizia carica il Corteo dei collettivi : Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica, in piazza Maggiore, il corteo dei collettivi bolognesi organizzato per protestare contro il comizio di Forza Nuova nella vicina piazza Galvani. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di polizia, protetto con delle grate e a quel punto è partita la carica Courtesy E’TV Bologna L'articolo Forza Nuova, contestazioni per il comizio a Bologna: polizia carica il corteo dei ...

La Corte Ue boccia l'Italia : l'esodo silenzioso dei 450 disperati di Giugliano che nessuno vuole : Quattrocentocinquanta esseri umani hanno vagato per sette giorni nelle campagne tra Giugliano e l'entroterra casertano, tra Casapesenna, Castelvolturno e Villa Literno, dormendo a bordo...

Perché la Corte dei Conti sta indagando sui voli di Salvini : I viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli delle Polizia e dei Vigili del Fuoco finiscono in un dossier della procura Corte dei Conti del Lazio. Si tratta di un fascicolo “esplorativo” per accertare se il ministro dell'Interno abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali. La mossa segue l'inchiesta di Repubblica sui tour per l'Italia del ministro dell'Interno, e in particolare ...

Voli di Stato - procura Corte dei Conti apre fascicolo esplorativo sui viaggi di Salvini. M5s : ‘Piccola ombra da chiarire - lo faccia’ : I viaggi di Matteo Salvini a bordo del Piaggio P-180 della Polizia e di altri veiVoli dei Vigili del fuoco finiscono sul tavolo della procura della Corte dei Conti del Lazio. Un’indagine “esplorativa”, affidata al viceprocuratore generale Bruno Tridico, mirata a comprendere – dopo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica – se nel corso dei suoi tour che mescolano impegni istituzionali e comizi il ministro ...

Voli di Stato forse utilizzati da Salvini per i comizi : Corte dei Conti indaga : Secondo alcune ipotesi, il vicepremier Matteo Salvini avrebbe utilizzato i Voli di Stato anche per effettuare i propri comizi elettorali. Non è ancora chiaro se ciò sia vero, ma la Corte dei Conti ha avviato una procedura per accertare eventuali colpe. I Voli di Stato, infatti, possono essere utilizzati dai ministri esclusivamente per impegni di interesse istituzionale, e non per comizi di partito. Il vicepremier ha dichiarato di sentirsi del ...

Voli di Stato di Salvini : indaga Corte dei Conti |Il ministro : "No abusi - dimostrate il contrario" : La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo "esplorativo" sui Voli di Stato di Salvini con aerei ed elicotteri di polizia e vigili del fuoco. Il ministro e vicepremier replica: "Nessun abuso, sfido chiunque a dimostrare il contrario". M5s chiede spiegazioni e anche il Pd va all'attacco

La Corte dei Conti apre un fascicolo sui voli di Salvini. M5s : "Ombra da chiarire" : ″È una strana faccenda, anche perché se è vero che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo ‘esplorativo’ per accertare se abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali, allora significa che una piccola ombra da chiarire c’è. E’ bene che lo faccia Salvini. E siamo sicuri che lo farà”. Il Movimento 5 stelle interviene ...

Matteo Salvini - indagine della Corte dei Corti sui voli di Stato su "richiesta" di Repubblica : Non solo il caso Armando Siri. Non soltanto gli arresti nella "Tangentopolina" del Nord. Ora ci si mette anche Repubblica, che arma la Corte dei Conti. In seguito a un articolo pubblicato dal quotidiano, infatti, i magistrati contabili hanno aperto un "fascicolo esplorativo" sui voli di Stato usati

Salvini e i voli di Stato per i comizi : indaga la Corte dei Conti : Il quotidiano Repubblica, dopo aver fatto le pulci alle giornate trascorse dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale nel 2019, ieri ha pubblicato un'inchiesta sull'utilizzo dei voli di Stato da parte del leader della Lega per recarsi alle decine di comizi tenuti in queste ultime settimane da una parte all'altra del Paese, spesso utilizzando il trucchetto di abbinare quegli eventi ad impegni istituzionali.Ora la questione è finita ...

La Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sull’utilizzo degli aerei della polizia da parte di Matteo Salvini : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha avviato un’inchiesta sull’utilizzo degli aerei della polizia da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’inchiesta è nata da un articolo pubblicato il 14 maggio da Repubblica, secondo cui Salvini da gennaio a maggio avrebbe

Corte Ue : "No ai rimpatri dei migranti che rischiano la vita nel loro Paese - anche se hanno commesso un reato" : I migranti che rischiano la vita nel loro Paese di origine non possono essere rimpatriati, neanche se è stato loro rifiutato o revocato lo statusi di rifugiato. E nemmeno se hanno commesso un reato. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, riconoscendo la conformità delle norme europee rispetto alla Convenzione di Ginevra riguardo alle disposizioni sulla revoca e il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi ...

Corte Ue : "No ai rimpatri dei rifugiati" : 12.53 Un rifugiato in fuga da un Paese in cui rischia tortura o trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Così la sentenza della Corte di giustizia Ue,secondo cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vieta il respingimento di un cittadino extra-Ue o ...