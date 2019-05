Belluno | escursionisti recuperati nella notte su Col delle Agnelle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Due, in difficoltà durante la discesa dal Col, sopra Longarone (), sono statidal Soccorso Alpino. La richiesta di soccorso è giunta alla Centrale del 118. Partiti da Casso (Pordenone), i 40enni tedeschi avevano risalito il sentiero che porta a Forcella Piave e da lì erano discesi incontrando difficoltà per frane e alberi caduti. Una volta giunti a Casera Col, anche a causa della nebbia, non sono riusciti a proseguire, e hanno preferito contattare i soccorsi. Una squadra li ha rintracciati sul prato della casera, a 1740 metri di altitudine: i 5 soccorritori li hanno aiutati a ritornare a valle. L'articolosu ColMeteo Web.