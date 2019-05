Battisti, confermato l'ergastolo

nieddupierpaolo : RT @SkyTG24: Cesare Battisti, ergastolo confermato dai giudici di Milano - mimmosid1 : RT @SkyTG24: Cesare Battisti, ergastolo confermato dai giudici di Milano -

La Corte d'Assise d'Appello di Milano hala pena definitiva all'per Cesare,ex terrorista dei Pac condannato per 4 omicidi di fine anni '70. Da anni in Brasile,era passato in Bolivia e qui è stato catturato a gennaio,dopo 37 anni. La Corte ha respinto la richiesta della difesa per 30 anni al netto del 'presofferto'. Negando validità all'espulsione dalla Bolivia, si chiedeva l'applicazione degli accordi col Brasile. Tra meno di 4 anni,potrà chiedere permessi-premio.(Di mercoledì 22 maggio 2019)