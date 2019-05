Anticipazioni U&D | le scelte del Trono classico saranno in diretta

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Secondo le ultimedeldi Uomini e Donne (il people show di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), ci sono delle novità e dei cambi di programma per quanto riguarda ledi Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Quest'anno lenonregistrate e trasmesse il 27 maggio come affermato in precedenza, ma verrano trasmesse intelevisiva. Inoltre, c'è da aggiungere che è molto che verrà fatta unatelevisiva per ogni scelta per un totale di tre giorni dedicati alledel. A confermare il tutto Raffaella Mennoia tramite un video su Instagram in cui ha confermato la scelta di Maria De Filippi: "E' ufficiale, ve lo dico io. Quest'anno ritornano ledi Uomini e Donne in". Queste le parole della Mennoia che ci annuncia che quest'anno avremo una formula ...

