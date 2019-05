Amazon | più lavori e più vinci | un videogame per motivare i dipendenti

Amazon investe più di mezzo miliardo in Deliveroo : I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire) Il colosso dell’ecommerce Amazon è a capo di un round di finanziamento da 575 milioni di dollari a favore della startup inglese Deliveroo, che si occupa di consegne di cibo a domicilio (food delivery) ed è uno dei più importanti gruppi mondiali nel panorama della gig economy. Secondo quanto riporta il Financial Times, la compagnia di Jeff Bezos si aggiungerebbe a un gruppo di ...

Il nuovo Amazon Fire 7 ha una memoria doppia e un processore più veloce : (Foto: Amazon) La nuova generazione di Fire 7 è ufficiale: il tablet che compone il gradino più basso del catalogo di Amazon si rinnova con uno spazio di archiviazione raddoppiato e un processore più prestante. Si può già ordinare sul celebre sito di e-commerce per un prezzo che rimane succulento per chi cerca una tavoletta digitale essenziale. Come da tradizione, Amazon ha aggiornato alcuni tra i suoi più popolari prodotti senza annunci troppo ...

Streaming video - ora Disney fa più paura a Netflix e Amazon : Grandi manovre nel mondo dello Streaming video. In un complesso accordo con Comcast, Disney ha acquisito il pieno controllo operativo sulla programmazione e la gestione della piattaforma di video e film on demand Hulu. I termini del contratto prevedono che Disney possa acquisire la quota del 33% di Hulu, al momento nelle mani di Comcast tramite il servizio Nbc Universal, a partire dal 2024 e per un corrispettivo di circa 27,5 miliardi di ...

Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri

Migliori offerte Amazon per la Festa della Mamma : più che tecnologica con iPhone e iPad scontati : Più di qualche nostro lettore sarà a caccia delle più succulenti offerte Amazon per la Festa della Mamma, lo sappiamo. Il noto store di Bezos ha messo in vetrina dei particolari sconti dedicati alla ricorrenza prevista per il prossimo 12 maggio, per ogni categoria merceologica possibile. In questo articolo approfondiremo le soluzioni pensate per la Mamma tecnologiche, ossia colei che non può proprio fare a meno di uno smartphone, di un tablet ma ...

Amazfit Verge diventa ancora più intelligente con l’aggiunta di Amazon Alexa (solo negli USA) : Con l'aggiornamento al firmware 3.2.2.0 Amazfit Verge riceve il supporto ad Amazon Alexa (solo negli USA) e diventa ancora più intelligente. L'articolo Amazfit Verge diventa ancora più intelligente con l’aggiunta di Amazon Alexa (solo negli USA) proviene da TuttoAndroid.

“Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo è il libro più venduto su Amazon in Francia : Notre-Dame de Paris, il romanzo scritto da Victor Hugo e pubblicato nel 1831, è al primo posto dei libri più venduti su Amazon in Francia. Al momento, nelle prime dieci posizioni della classifica il libro compare sei volte, in cinque

Amazon - divorzio da record tra Jeff Bezos e la moglie MacKenzie : a lei 36 miliardi in azioni - è la donna più ricca del mondo : Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha segnato un nuovo record con l’assegno che ha staccato a quella che è ormai la sua ex moglie, MacKenzie, che ora è la donna più ricca del mondo. Il loro è il divorzio più costoso della storia: lei ha concesso al marito tutti i suoi interessi nel Washington Post e in Blue Origin, oltre al 75% delle azioni che erano condivise dalla coppia in Amazon, ma si è tenuta il restante 25% dei titoli, ovvero il 4% ...