Amazon lancerà una serie sul Dortmund ad agosto

Amazon va anche nello spazio : lancerà 3.200 satelliti internet : Un’antenna per ricevere comunicazioni dallo spazio (Getty Images) Amazon si unisce alla corsa per fornire una connessione internet a banda larga a copertura globale tramite migliaia di satelliti orbitanti attorno alla Terra. La compagnia, tramite l’iniziativa denominata Project Kuiper, lancerà una costellazione di 3.236 satelliti in orbita bassa per fornire un segnale internet a copertura globale. La compagnia di Seattle entra così in ...