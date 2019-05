SHARENOTSHAME oltrepassa i confini social e arriva ai ragazzi

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Experience Is, property «media only» di Condé Nast, venerdì 17 maggio ha tenuto un incontro in collaborazione con Facebook e Generazioni Connesse, il Safer Internet Centre coordinato dal MIUR presso“Binario F, il centro fisico aperto da Facebook a Roma per le competenze digitali. La campagnacontro bullismo e cyberbullismo, lanciata da Experience Is nel novembre 2018 con l’hashtag #diventato poi virale il 7 febbraio 2019 nella giornata nazionale contro il bullismo, quando gli utenti deil’hanno usato per lanciare un messaggio di inclusione e positività,oggi idigitali eaicon una serie di eventi sul territorio. Il primo incontro, a porte chiuse, è stato dedicato alle scuole superiori della Capitale, e ha visto il coinvolgimento di 40 rappresentanti d’istituto che successivamente, grazie al kit formativo consegnato al ...