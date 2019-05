Roma | il dolore di Deborah mentre soccorreva il padre | ' Ti voglio bene | non mi lasciare'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Emergono nuovi particolari, con il passare delle ore e dei giorni, intorno al caso della ragazza di 19 anni che domenica scorsa, al culmine dell'ennesima lite con ilviolento, avrebbe sferrato all'uomo un fortissimo pugno (altre fonti dicono invece che si sia trattato di una coltellata inflitta dalla giovane in maniera accidentale) che ha poi causato il decesso del 41enne Lorenzo Sciacquatori, ex pugile. Anche la figlia,, è un'amante di pugilato, una passione che ha ereditato direttamente da papà, ora defunto. Purtroppo l'uomo era molto violento e spesso, così come riferito dalla ragazza e dagli abitanti di Monterotondo Scalo, vicino, tornava a casa in preda ai fumi dell'alcol e picchiava sia la giovane che la moglie. Con loro viveva anche la nonna di, che molto spesso assisteva a queste violente liti. Domenica scorsa, di mattina presto, il dramma. Lorenzo ...

