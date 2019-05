PS5 | una marea di informazioni su specifiche tecniche | streaming | confronti con PS4 Pro e

PS5 scalpita in attesa del reveal : abbiamo davvero bisogno di una nuova console Sony? : Gli ultimi mesi hanno indubbiamente visto un chiaro fermento in chiave PS5: la rete ha cominciato a smuoversi all'arrivo delle prime indiscrezioni sulla potenziale nuova console Sony, e i dettagli condivisi con la community dei videogiocatori in merito ad alcuni degli aspetti del nuovo hardware hanno mandato senza mezzi termini in brodo di giuggiole tutti coloro che masticano un po' il gergo tecnico. Una potenza computazionale senza precedenti ...